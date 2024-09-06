Donald Trump: Harris başkan olursa İsrail yok olacak Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde Demokrat Parti için oy kullanacak yahudi Amerikalıları 'Aklınızı kullanın, Harris seçilirse İsrail yok olacak' diye uyardı.

AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi sempatizanlığı bir kez daha kendini gösterdi.

İlginç vaatleri ile gündeme gelen Donald Trump, bu defa Yahudilere seslendiği konuşması ile tepki çekti.

"HARRİS İSRAİL'İ TERK EDECEK"

ABD'de Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu bağışçılarına konuşma yapmak için Las Vegas Nevada'ya giden Trump çarpıcı iddialarda bulundu.

Trump, Harris başkan olursa "İsrail'in artık var olmayacağını" ve Harris'in İsrail'i terk edeceğini belirtti.

"KAZANIRLARSA İSRAİL YOK OLACAK"

Trump, Yahudi Amerikalıları kendisi için oy vermeye çağırarak, "Eğer kazanırlarsa, İsrail yok olacak. Bunu hatırlayın. Eğer kazanırlarsa, İsrail yok olacak." dedi.

"HARRİS'İ DESTEKLİYORSANIZ AKLINIZI KONTROL ETTİRİN"

Trump, Başkan Joe Biden ve Harris yönetimini hedef alarak, "Onları destekleyen birinin nasıl bir akla sahip olduğunu anlamıyorum. Eğer Yahudiyseniz ve onları destekliyorsanız, aklınızı kontrol ettirmeniz gerekiyor. Size çok kötü davrandılar." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN ADAYLIĞI

Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmek için yarışıyor ve 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının başkan olduğu dönemde yaşanmayacağını öne sürdü.

Harris kampanyası, Trump'ın Yahudi Amerikalıları "açıkça küçük düşürdüğünü" belirterek yanıt verdi.

Kampanya, Trump'ın kişisel çıkarları doğrultusunda İsrail'e döneceğini ve geçmişte bunu yaptığını iddia etti.

OYLARIN YARISINI KAZANACAĞINI İDDİA ETTİ

Trump ayrıca, Yahudi Amerikalıların oylarının yaklaşık yarısını kazanabileceğini söyledi ve "Muhtemelen yüzde 50 civarındayız." dedi.

Pro-Filistin kampüs protestolarına da değinen Trump, "Üniversiteler antisemitik propagandayı sonlandırmalı, aksi takdirde akreditasyonları ve federal desteklerini kaybederler." dedi.

Ayrıca, "Teröristlerin bulunduğu bölgelerden mülteci yerleşimini yasaklayacağını" ve "Hamas destekçisi vandalları tutuklayacağını" ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)