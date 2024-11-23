Donald Trump, Hazine Bakanlığı adayını açıkladı

AA

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen ABD seçimleri sonrası Donald Trump, rakibi Kamala Harris'i geride bırakarak ipi göğüsledi.

Seçim zaferi sonrası Donald Trump'ın kabinesi şekillenmeye başladı.

Son olarak Donald Trump, Truth Social platformunda konuştu.

HAZİNE BAKANLIĞI'NA SCOTT BESSENT ADAY

Ayrıca, Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, seçim kampanyasında en çok bağış toplayan hedge fon yöneticisi Scott Bessent'in Hazine Bakanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Trump, Bessent'in kendisine "Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir Altın Çağ başlatmada yardımcı olacağını" söyledi.

Trump, devamında şu sözleri sarf etti:

Geçmiş yönetimlerden farklı olarak, bir sonraki en büyük ekonomik patlamada hiçbir Amerikalının geride kalmamasını sağlayacağız ve Scott bu çabaya benim adıma liderlik edecek.

"POLİTİKALARIMI DESTEKLEYECEK

Trump, "Scott, ABD'nin rekabet gücünü artıracak, haksız ticaret dengesizliklerini durduracak, özellikle Dünya Enerji Hakimiyetimiz aracılığıyla Büyüme'yi ön planda tutan bir Ekonomi yaratmak için çalışacak Politikalarımı destekleyecek" ifadesinde bulundu.

35 YILI AŞKIN DENEYİM

Hedge fonu Key Square Capital Management'ın kurucusu Bessent, Trump'a seçim kampanyası sırasında ekonomik politikalar konusunda danışmanlık yaptı.

Açıklamada, 62 yaşındaki şahsın tarım, otelcilik, yayıncılık ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri yönettiği, yatırım yönetimi sektöründe ise 35 yılı aşkın deneyime sahip olduğu bildirildi.

Öte yandan, Bessent'in göreve başlamadan önce Senato tarafından onaylanması gerekiyor.