Donald Trump ile Vladimir Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin başladığını duyurdu.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda "Şu anda Başkan Putin ile konuşuyorum. Görüşme devam ediyor, uzun bir görüşme olacak ve sona erdiğinde hem ben hem de Başkan Putin içeriği hakkında bilgi vereceğiz. Bu konudaki ilginiz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

ZELENSKY 17 EKİM'DE BEYAZ SARAY'DA OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 17 Ekim'de Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşmenin ana konusunun Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olması bekleniyor.

Ukrayna, ABD'den "Tomahawk" seyir füzelerini almak istiyor.

LAVROV TEPKİ GÖSTERDİ

Trump'ın, Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya teslimatının gerilimi tırmandıracağını da kabul ettiğini belirttiğini aktaran Lavrov, "Bu durum, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve (eski ABD Başkanı) Joe Biden yönetimi tarafından bu ilişkilerin sürüklendiği çıkmazın çözülmesi ihtimaline muazzam bir zarar verecektir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın hayat kurtarmak ve Rusya ile tam teşekküllü işbirliğinin önünü açmak için çaba gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, "Trump, bunu hiçbir zaman gizlemedi, her zaman açıkça dile getirdi. Avrupa ise bunu (Ukrayna’daki savaşı) hızlı şekilde Trump’ın savaşı yapmak istiyor. İşte bu ikna çabaları bundan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.