Donald Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 15:51

İngiltere'de yoğun diplomasi...

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Trump, dün Kraliyet Ailesi'yle bir araya geldiği Windsor Kalesi'nden ayrılarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmek üzere Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a geçti.

STARMER İLE BİR ARAYA GELDİ

Trump, Başbakan Starmer'ın kır evi Chequers'a geldi.

Starmer, Trump'ı kapıda karşıladı.

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

GÜNDEMDE UKRAYNA VE GAZZE VAR

Görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alınması bekleniyor.

Trump ve Starmer'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.

