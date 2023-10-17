Donald Trump: İsrail için mücadele ettim Tel Aviv'i daha önce hiç kimsenin yapmadığı kadar desteklediğini söyleyen Trump, "Hatta İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdım" dedi.

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ensonhaber.com

ABD'nin eski Başkanı ve 2024 seçimlerinin adaylarından Donald Trump, Iowa eyaletindeki programda konuştu.

Trump, konuşmasının bir bölümünü İsrail-Filistin çatışmasına ayırdı, Tel Aviv'e verdiği destekten bahsetti.

İsrail için daha önce hiçbir başkanın yapmadığı kadar mücadele ettiğini söyleyen Trump'ın, bu açıklamasını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdikten sonra yapması dikkat çekti.

"Daha önce hiçbir başkanın yapmadığı kadar savaştım"

Trump, söz konusu konuşmasında şunları söyledi:

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak İsrail için daha önce hiçbir başkanın yapmadığı kadar savaştım. Bu, büyük bir anlaşma.

"İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdım"

İsrail'e verdiği destekten bahsetmeyi sürdüren Trump, sözü Golan Tepeleri'ne getirdi:

Hatta İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdım. Hiç düşünmedikleri bir şey. Bunu onlara verdik.

Trump: Netanyahu ağır yaralandı

Trump, İranlı General Kasım Süleymani'ye suikast sırasında İsrail'den destek alamadığını söylemiş, Netanyahu'nun kendilerini "hayal kırıklığına uğrattığını" savunmuştu.

"İsrail'i korumalıyız, başka seçenek yok." diyen Trump, şunları dile getirmişti:

Neden bunu yapmak zorundayız? (Netanyahu) burada yaşananlardan dolayı çok ağır yaralandı. Hazırlıklı değildi. İsrail de hazırlıklı değildi. Trump yönetimi olsaydı, hazırlıklı olmalarına gerek kalmayacaktı.

Geri adım: İsrail güçlerinin becerisi beni etkiliyor

İsrail konusundaki sözlerinde geri adım atan Trump, bu ülkenin ordusuna övgülerde bulundu.

Kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD'nin eski Başkanı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin becerisi ve kararlılığından her zaman etkilenmişimdir." dedi.

Trump'ın 2017 ve 2019 kararları

ABD, 2017'de, dönemin Başkanı Trump'ın öncülüğünde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den buraya taşıdı.

2019 yılında ise Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki hakimiyetini tanıma kararı aldı.

The Hill'in aktardığına göre, Golan Tepeleri İsrail tarafından Suriye'den ilhak edildi ve uluslararası alanda İsrail toprağı olarak tanınmıyor.