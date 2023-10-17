New York Times: Biden, İsrail ziyaretinde risklerle karşı karşıya İsrail'e gitmeye hazırlanan Biden'ın, bazı zorluklar yaşayabileceği belirtildi. ABD Başkanı her ne kadar "İsrail'de kendimi rahat hissediyorum" dese de, Dışişleri Bakanı Blinken'ın karşılaştığı durum hatırlatıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek Tel Aviv yönetimine desteğini bir kez daha gösterecek.

New York Times gazetesi, "Başkan Biden, Amerika'nın Orta Doğu'daki en yakın müttefikiyle dayanışmasını göstermek için İsrail'e gidecek." diye yazdı.

"Siyasi ve fiziki risklerle dolu bir yolculuk"

Gazetenin "Savaş zamanındaki İsrail ziyaretinde riskler var" başlıklı haberinde, "Hem siyasi hem de fiziki risklerle dolu bir yolculuk olacak." denildi.

Ziyaret kararının, Biden ile üst düzey istihbarat yetkilileri ve yakın danışmanları arasında Oval Ofis'te yapılan değerlendirmelerin ardından alındığı belirtildi.

Biden; Ürdün, Mısır ve Filistin liderleriyle Tel Aviv ve Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşmeler yapacak.

Blinken'ın ziyaretinde çalan sirenleri hatırlattılar

Söz konusu İsrail ziyaretinin, yüz binlerce İsrail askerinin, Gazze'nin sıkışık kentsel ortamında savaşmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşeceğine dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:

Böyle bir seyahatin güvenlik riski, (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın, Netanyahu ve beraberindekilerle askeri üste buluştuğu sırada, atılan roket ve füzelere ilişkin sirenlerin çalmasıyla netti.



Blinken, aceleyle bir sığınağa götürüldü. Görüşmelere devam etmeden önce, 5 dakika boyunca orada tutuldular.

Biden, benzer durumu Ukrayna'da yaşadı

Bu tablonun, Biden'ın şubat ayındaki Ukrayna ziyareti sırasında da yaşandığı, ABD Başkanı'nın, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile Kiev'de gezerken saldırı uyarısının yapıldığı hatırlatıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'e göre ise Tel Aviv'deki fiziksel riskler oldukça düşük.

İsrail'de rahat hissediyor

Haberde, "Biden, Temmuz 2022'de başkan olarak yaptığı ziyarette açıkça görüldüğü gibi, İsrail'de kendisini çok rahat hissettiğini sık sık söylüyordu." denildi.

Öte yandan, Joe Biden'ın karşılaştığı siyasi risklerden bahsedilirken, ABD Başkanı'nın İsrail'i Gazze konusunda uyardığı, bölgeyi yeniden işgalin "büyük bir hata" olacağını söylediği vurgulandı.

Diğer taraftan Biden'ın Filistin otoritesinin olması gerektiğini söylediği belirtilerek, "Filistin Devleti'ne giden bir yol olması gerekiyor." şeklinde konuştuğu belirtildi.