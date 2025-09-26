Donald Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğünü anımsatarak Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.

TIKTOK KARARNAMESİNİ İMZALADI

ABD Başkanı Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza attı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'çok iyi' bir görüşme yaptıklarını anımsatan Trump, "Ona çok saygı duyuyorum. Umarım o da bana çok saygı duyuyordur. TikTok ve diğer konular hakkında konuştuk ve bize onay verdi" dedi.

Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Fox yöneticisi Rupert Murdoch ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison gibi 'ABD’yi seven' 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu belirten Trump, Oracle'ın güvenlik konusunda büyük bir rol oynayacağını dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Çin tarafında bir miktar direnç olmasına rağmen TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini istediklerini söyledi.

Amerikalıların veri gizliliğini yasaların gerektirdiği şekilde korumayı amaçladıklarını vurgulayan Vance, "Bu anlaşma, Amerikalıların Tiktok'u geçmişte olduğundan daha güvenli bir şekilde kullanabileceği anlamına geliyor. Verileri güvende olacak ve vatandaşlarımıza karşı propaganda silahı olarak kullanılmayacak" dedi.

Vance, şirketin yaklaşık 14 milyar dolar değerinde olacağını da belirtti.

OPERASYONLARI ORTAK GİRİŞİM YÜRÜTECEK

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planına göre TikTok'un ülkedeki operasyonları ABD merkezli yeni bir ortak girişim tarafından yürütülecek.

Ortak girişimin çoğunluğu Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacak, ByteDance ve bağlı şirketlerin payı yüzde 20'nin altında kalacak.

Algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetimi ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacak.

Amerikalı kullanıcı verileri yalnızca ABD'li bir şirketin bulut ortamında saklanacak ve güvenlik ortakları tarafından denetlenecek.

Ayrıca Adalet Bakanlığı, 120 gün boyunca TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasayı uygulamayacak.