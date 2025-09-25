Türkiye ve ABD arasında nükleer işbirliği zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

BAYRAKTAR: YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATTIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladığını ifade etti.

Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: