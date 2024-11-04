Donald Trump: Seçimi kaybedersem hile vardır

AA

Amerika'da seçime saatler kalırken, başkan adayı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Trump, salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu.

Trump, 2020'de rakibi ABD Başkanı Joe Biden'a kaybettiği başkanlık seçimlerini "kazandığını" iddia ederek, o süreçte "Beyaz Saray'dan ayrılmaması gerektiğini" ifade etti.

"ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK"

Başkan olduğu dönemde ülkedeki sınır güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Trump, "Görevi bırakmamalıydım, çok iyi işler yaptık." dedi.

"SEÇİMLERİ KAYBEDERSEM HİLE VARDIR"

Trump, kendisini rakibinin gerisinde gösteren bazı seçim anketlerinin güvenilirliğine inanmadığını belirterek, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kaybetmesi halinde bunun tek makul açıklamasının Demokratların "hile yapması" olacağını öne sürdü.

SUİKASTE DEĞİNDİ

Temmuzda düzenlediği bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği esnada uğradığı suikast girişimine de değinen Trump, "Bana ulaşmak için birinin yalan haberlere ateş etmesi gerekir ve ben bunu pek umursamam." ifadelerini kullandı.