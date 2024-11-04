ABD'de seçim bahislerine 123 milyon dolar yatırıldı

Haber Merkezi

Amerika'da seçim yarışı sürerken, bahis oyunları da yasallaşan platformlarda devam ediyor.

Amerika'da vatandaşlar, Donald Trump'ın mı yoksa Kamala Harris'in mi başkan olacağını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Seçimi galibinin kim olacağına dair şimdiye kadar 123 milyon dolardan fazla bahis oynandı.

Kalshi'de bahis oynayanların çoğu, eski başkan Trump'ın kazanmasını bekliyor. Cuma günü itibarıyla bahisçiler, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 48 olarak gördü.

BAHİSLER SEÇİM DÖNEMİNDE YASAL BİR HALE GELDİ

Kripto ticaret platformu Polymarket ve İngiltere merkezli iki büyük bahis platformu Sporting Index ve Betfair Exchange'de de Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 59'un üzerindeydi.

Bu yılki seçim döneminde bahislerin bir önemi de ABD'de bunların ilk kez yasal hale getirilmesi.

ABD temyiz mahkemesi, bu ayın başlarında seçim bahislerini onaylamış ve Kalshi'nin başkanlık yarışı ve Kongre seçimleri konusunda bahis sunmasına olanak sağlamıştı.

SPOR BAHİSLERİ, SEÇİM BAHİSLERİNİN ÖNÜNDE

Bahislerin yasallaştırılmasından önce de platformlarda milyonlarca dolar toplandığı düşünülüyor.

Öte yandan seçim bahisleri, spor bahisleriyle karşılaştırıldığında halen çok geride kalıyor.

Amerikan Oyun Birliği'nin tahminlerine göre, bu yıl Super Bowl LVIII'e 23 milyar dolardan fazla, March Madness'a ise yaklaşık 2,7 milyar dolar bahis oynandı.