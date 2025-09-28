Donald Trump: Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var

Orta Doğu'daki gerilim bir türlü bitmezken ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Truth Social hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ORTA DOĞU'DA BÜYÜKLÜK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Cuma günü Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz eden Trump, yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var.

Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Beyaz Saray yetkilileri, görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durum ile ateşkes ve esir takası anlaşması konusunun masaya yatırılacağını belirtti.