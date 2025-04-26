Donald Trump: Rusya ve Ukrayna ateşkese çok yakın

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenazesine katılmak üzere İtalya'ya uçtu.

Roma'da uçaktan indikten kısa süre sonra kendisine ait Truth Social platformundan açıklama metni paylaşan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara değindi.

"ATEŞKESE ÇOK YAKINLAR"

Trump paylaşımında, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduğunu belirterek iki tarafı bir araya gelip anlaşmayı sonuçlandırmaya çağırdı.

"ÖNEMLİ NOKTALARDA MUTABAKAT SAĞLANDI"

Trump paylaşımında, "Az önce Roma'ya indim. Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler açısından iyi bir gün. Anlaşmaya çok yakınlar ve iki taraf şimdi bunu bitirmek için çok üst düzeylerde bir araya gelmeli.

Önemli noktaların çoğu üzerinde mutabakat sağlandı. Kan dökülmesini hemen durdurun. Bu acımasız ve anlamsız savaşın sona ermesini kolaylaştırmak için gereken her yerde olacağız" ifadelerini kullandı.