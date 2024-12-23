Donald Trump: Transseksüellik deliliğine son vereceğim

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ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda LGBT'ye tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıklamıştı.

Bir mitinginde gençlere hitap eden Trump, LGBT için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullanmıştı.

Son olarak Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda konuştu.

"TEK BİR HAREKETLE TRANSSEKSÜELLİK DELİLİĞİNE SON VERECEĞİM"

Trump, koltuğa oturur oturmaz yapacağı ilk şeyin, ordudan ve okullardan transları temizlemek olacağını söyledi.

Trump “Görevimin henüz birinci gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanması/sakatlanmasını engellemek için talimat vereceğim. Transseksüelliği ordumuzdan, ilkokullarımızdan, ortaokullarımızdan ve liselerimizden çıkaracağız. Erkeklerin kadın sporlarına katılmalarını engelleyeceğiz. Bunu muhtemelen birinci gün yapacağız.” dedi.

"YALNIZCA İKİ CİNSİYET OLDUĞU KABUL EDİLECEK: KADIN VE ERKEK"

ABD’nin yeni başkanı son olarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Trump’ın yönetiminde ABD’nin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyet olduğu kabul edilecek: Kadın ve erkek.”

TRUMP YASAKLAMIŞTI, BIDEN KALDIRDI

Öte yandan Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu.

Söz konusu yasak, 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girmişti.

20 Ocak’ta yemin töreninin ardından göreve başlar başlamaz çok sayıda kararname imzalayan Biden, trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen yasağı da kaldırdı.