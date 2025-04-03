Donald Trump Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken kararlara imza atmaya devam ediyor.

Joe Biden'ın yıkıma uğrattığını iddia ettiği ekonomiyi düzeltmek için seferberlik başlattığını açıklayan Trump, birçok ülkeye ek vergi tarifeleri ve gümrük vergileri uyguladı.

“Modern ABD tarihinin en önemli günü olacak" dediği 2 Nisan'da Beyaz Saray'da açıklama yapan Donald Trump, birçok ülkeye tekrar vergi artırımı uygularken, listeye yeni ülkeler de girdi.

"GÜMRÜK VERGİSİ EN SEVDİĞİM KELİME"

Trump, konuşmasında ABD’nin diğer ülkeler tarafından “soyulduğunu” iddia ederek, bu vergilerin Amerikan ekonomisini güçlendirmek ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla getirildiğini savundu.

Trump,“Gümrük kelimesi en sevdiğim kelime.” diyerek bu politikasını ne kadar önemsediğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Türkiye, Trump’ın açıkladığı gümrük vergisi planında en düşük dilim olan yüzde 10’luk orana dahil edildi.

Bu vergi; çelikten tekstile, otomotivden tarım ürünlerine kadar tüm ithalatı kapsıyor.

Trump açıklamasında, Vietnam'a yüzde 46, Çin’e yüzde 34, Hindistan'a yüzde 26, Japonya’ya yüzde 24, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 gibi daha yüksek oranlar uyguladığını açıkladı.