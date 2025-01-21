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Haber Merkezi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, seçim zaferinin ardından gerçekleşen yemin töreniyle başkanlık görevini resmen devraldı.

Başkanlık koltuğunu Joe Biden'dan teslim alan Trump, törende yaptığı konuşmada, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek. Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VE FİRST LADY'NİN İLK DANSI

Trump, göreve resmen başlamasının ardından geleneksel Başkomutanlık Balosu'na eşi Melania Trump ile birlikte katıldı.

Trump, gecede eşi Melania ile Başkan ve First Lady olarak ilk dansını yaptı.

DUYGU DOLU ANLAR

Trump çifti, ABD silahlı kuvvetleri için düzenlenen Başkomutanlık Balosu’nda sahneye çıkarak The Righteous Brothers'ın unutulmaz şarkısı "Unchained Melody" eşliğinde dans etti.

Başkan Trump'ın Melania Trump'ı kendine çekerek gözlerini kapattığı anlar, baloya katılanların büyük ilgisini çekti.

ÇOCUKLARI VE BAŞKAN YARDIMCISI DA DANS ETTİ

Melania Trump, siyah beyaz, askısız bir elbise ve şık bir gerdanlık tercih ederek gecede zarafetiyle dikkat çekti.

Baloda, Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance da Trump çiftine eşlik etti.

Trump Ailesi'nin en büyük çocukları ve eşleri de dans pistine çıkarak çifte katıldı.

Gecenin geleneksel bölümlerinden biri olan askerlerle dans sırasında Trump çifti, ABD ordusunun altı koluna adanmış bu özel etkinlikte, resmi üniformalarını giyen askerlerle dans etti.

GÜNEY KORELİ ASKERLERLE KONUŞTU

Trump, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Amerika'nın kendi 'Demir Kubbe'sini inşa edeceğini" belirterek ulusal savunma sistemine dair güçlü bir mesaj verdi.

Trump ayrıca, Güney Kore'deki Amerikan askerleriyle video konferans yoluyla görüştü.

Dev ekran üzerinden bir görüşme gerçekleştiren Trump, esprili bir şekilde "Kim Jong Un nasıl?" diyerek dikkat çekti.

Görkemli yemin töreni ve ardından düzenlenen bu özel balo, Trump’ın yeni dönemi için unutulmaz bir başlangıç olarak hafızalara kazındı.