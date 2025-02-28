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Beyaz Saray'da büyük kavga...

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da bir araya geldi.

KAVGANIN BAŞLADIĞI İLK ANLAR

Oval Ofis'te kameralar karşısına geçen ikili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de yanlarında olduğu dakikalarda tartışmaya başladı.

Rusya ile ateşkese yakın olduklarını belirten Trump, "Değerli madenleri alıp yapay zeka ve silah dahil ürettiğimiz her şeyde kullanacağız" diye belirtti.

İFADELER SERTLEŞTİ

Trump'ın kendi taraflarında olduğunu belirten Zelensky ise,"Değerli maden anlaşması Ukrayna için ileri yönde atılmış bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump ile Zelensky arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon arttı.

Trump, Zelensky'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum" dedi.

JD VANCE PARMAK SALLADI

Zelensky, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelensky, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

Bunun üzerine Trump, Zelensky’ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Tarihe geçen tartışmanın ardından ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi.