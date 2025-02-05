Donald Trump, Xi Jinping ile uygun zamanda görüşeceğini söyledi

AA & Ensonhaber

Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'den yapılan ithalatta yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik açıkladığı misilleme tarifelerin sorulması üzerine sorun olmadığı yanıtını verdi.

Trump, Çin ve diğer herkese karşı çok iyi iş çıkaracaklarını belirterek, "Joe Biden yönetiminden daha önce hiç görmediğim şekilde faydalandılar. Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu hiç görmemiştim. Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, uygun zamanda görüşeceğini kaydetti ve "Acelem yok" diye ekledi.

YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ 10 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çin, Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti.

Yeni gümrük tarifelerinin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyururken Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li internet şirketi Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.