Donald Trump: Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz

Son dakika haberine göre ABD ve Çin liderleri görüşecek.

Dünyaya açtığı vergi tarifesi savaşıyla uzun süredir ekonomide dalgalanmalara neden olan ABD Başkanı Donald Trump, bu alanda en çok Çin ile karşı karşıya geldi.

Karşılıklı yapılan vergi artışları, küresel çapta krize neden oldu.

"2 HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Gerilim devam ederken ABD Başkanı Trump, Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceklerini açıkladı.

Trump, "Çin her zaman bir avantaj arıyor. Beni gümrük vergileri kararını almaya zorladılar ancak iyi bir ilişki umuyorum." dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL AMA BENİ BUNA ZORLADILAR"

Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü belirten Trump, "Sürdürülebilir değil ama rakam bu. Hep kendi avantajlarını arıyorlar. Beni bunu yapmaya zorladılar." dedi.