Louvre Müzesi çalışanları yeniden greve gitme kararı aldı

Fransa'nın başkenti Paris’te Louvre Müzesi soygunun etkileri sürüyor.

Fransa basını, Genel Emek Sendikası (CGT), Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD Sendikası’nın hükümetin müze yönetimi ile ilgili sözlerini yeterli bulmayarak çalışanlara yeniden grev çağrısı yaptığını duyurdu.

350 ÇALIŞAN YENİDEN GREVE GİTTİ

Sendikaların çağrısı ile müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişinin greve gitme kararının, müze hizmetlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

8 ARALIK'TA GREVE GİDİLMİŞTİ

Genel Emek Federasyonu (CGT), Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD sendikaları, 8 Aralık’ta yaptıkları ortak açıklamayla greve gidileceğini duyurmuştu.

Sendikalar, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye gönderdikleri mektupta, teknik arızalar, yetersiz personel ve bakımsız bina koşulları nedeniyle müzenin ziyaretçiler için “bir çileye dönüştüğünü” ifade etmişti.

SOYGUNLARLA ANILIYOR

Sendikalar, mücevher soygununun yıllardır biriken personel eksikliği, güvenlik açıkları ve kamu yatırımlarındaki yetersizliği gözler önüne serdiğini savundu.

Louvre, geçen yıl 8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

Aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatlarının yüzde 45 artırılması da sendikaların tepkisini çekti.