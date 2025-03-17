Donald Trump yargıcın kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti

AA & Ensonhaber

ABD'de Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda attığı adımlar Amerikan kamuoyunun gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Trump yönetimi yetkilileri Venezuela çetesi 'Tren de Aragua' ile bağlantılı olduğu iddia edilen 250'den fazla düzensiz göçmeni federal yargıcın yürütmeyi durdurma yönündeki kararına rağmen ülkeden sınır dışı etti.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin daha önce bu konuda anlaşma yapılan El Salvador'a nakledildiği belirtildi.

Yetkililer Trump'ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesi uyarınca savaş dönemlerinde kullanılan sınır dışı yetkilerinin devreye sokulduğunu ve bu kapsamda en hızlı şekilde söz konusu çete bağlantılı olduğu iddia edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiğini kaydetti.

DEVLET BAŞKANI BUKELE'DEN AÇIKLAMA

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında Tren de Aragua çetesine mensup 238 ve MS-13 çetesine bağlı 23 üyenin başkent San Salvador'a ulaştığını belirtti.

Çete üyelerinin mega hapishane CECOP'a sevk edileceğini aktaran Bukele, "Zamanla bu eylemler 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Bukele, ABD'den gönderilen kişiler arasında iki çete elebaşının da bulunduğunu aktararak, "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor. Bu durum istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak. Eski ve yeni üyeler, paralar, silahlar, uyuşturucu, saklanma yerleri, iş birlikçileri ve sponsorları dahil olmak üzere tüm ağı ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürecek" şeklinde açıklama yaptı.

Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde" değerlendirmesinde bulundu.