Donald Trump, yasadışı göçle mücadelede orduyu kullanacak

Geçtiğimiz aylarda Kamala Harris'e karşı seçim zaferi kazanan Donald Trump, çok konuşulacak kararlara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak, ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, görevi devralmasına haftalar kala ABD basınına röportaj verdi.

Trump, burada ABD’de bulunan yasadışı göçmenlere yönelik politikasına değindi.

DURDURULMASI GEREKEN İSTİLA SAVUNMASI

Trump, yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını bildirdi.

Ordunun bu konuda kullanılmasını engelleyen yasa hatırlatılan Trump, yasadışı göçün durdurulması gereken bir istila anlamına geldiğini öne sürdü.

"ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL BOYUNCA KAMPLARDA OTURMALARINI İSTEMİYORUM"

Trump, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum.