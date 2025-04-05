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İHA

Günün erken saatlerinde Husilerden yapılan açıklamada, İsrail’in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefe yönelik 'drone' saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise, 'drone'un Ölü Deniz semalarında düşürüldüğünü duyurdu.

TRUMP'TAN SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Husiler ayrıca Yemen üzerinde ABD’ye ait bir keşif 'drone'unun daha düşürüldüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik devam eden saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"BİR DAHA ASLA GEMİLERİMİZİ BATIRAMAYACAKLAR"

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden Husilere yönelik bir hava saldırısının görüntüsünü paylaşan Trump, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump’ın paylaştığı görüntüde, kalabalık bir Husi grubunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından hedef alındığı görülürken, ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmadı.