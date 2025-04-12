Donald Trump zeka testine girdi

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminin ilk sağlık muayenesini oldu.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne giden Trump'ın muayenesi 4 saat sürdü

Son sağlık raporu 2018 yılında yayınlanan ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı kaydedilen Trump, muayene sonrası açıklamalarda bulundu.

ZEKA TESTİ YAPILDI

Trump, muayene sırasında zeka testine de alındığını açıkladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlarının önümüzdeki günlerde sonuçlarla ilgili bir rapor sunacağını söyledi.

"BÜTÜN CEVAPLARI DOĞRU BİLDİM"

Trump, “Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım” dedi.

ABD BAŞKANLARI SAĞLIK SORUNLARINI SAKLIYOR

ABD'de başkanlar tıbbi kayıtlarını açıklamak zorunda değil. Sağlık sorunlarını gizlemek konusunda da uzun bir geçmişileri var.

Son yıllarda sağlık bilgileri konusunda pek de açık sözlü olmayan 78 yaşındaki Trump, görevde ikinci dönemine başlayan en yaşlı başkan.

Selefi Joe Biden, ilk dönemine aynı yaşta başlamış ve görevdeyken gözle görülür bir şekilde yavaşlamıştı.

Trump'ın 2018'deki ilk Beyaz Saray muayenesinin bir parçası da bilişsel testti. Trump daha sonra bu testte nasıl “başarılı” olduğunu anlatmıştı.

Test, Biden'ın 2024 muayenesinin ise bir parçası değildi. Biden geçen yaz Trump'la yaptığı münazarada zorlanmış ve nihayetinde başkanlık yarışından çekilmişti.