Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayından terör örgütü PKK'ya destek mesajı

AA & Ensonhaber

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki onay oturumunda Orta Doğu ile ilgili soruları yanıtlayan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, İran'ı İsrail'e karşı tutumu ve bölgedeki hedefleri konusunda eleştirirken yaptırımlarla zayıflatılsa da Tahran yönetiminin Orta Doğu'daki amaçlarından vazgeçmediği iddiasında bulundu.

İran'ın Rusya ile birlikte Güney Amerika'daki bazı ülkelerle olan ilişkisine atıfta bulunan Rubio, şunları kaydetti:

Venezuela'da Rus varlığınız var, çok güçlü bir İran varlığınız var. İranlılar aslında kendi yarım küremizde İran insansız hava araçlarının üretimi için insansız hava aracı fabrikaları inşa etmeye başlıyorlar. Venezuela rejiminin kendi yarım küremizdeki Hizbullah çalışanlarına gerçek ama gayrimeşru pasaportlar sağlama konusundaki uzun uygulamasından bahsetmiyorum bile.

İsrail'in tarihsel olarak kuzeyde Hizbullah, batıda Hamas, daha kuzeyde ise sürekli nükleer silahlara sahip olmak isteyen İran gibi düşmanlarla çevrili olduğunu söyleyen Rubio, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rubio, bu konuda, "Trump yönetiminin Amerikan tarihindeki en İsrail yanlısı yönetim olmaya devam edeceğinden eminim" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKLERİ MESAJI

Marco Rubio, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin çok önemli ve bunun hem Suriye hem de bölge için bir fırsat olduğunu söyledi.

İran ile Rusya'nın Suriye'deki etkisinin azaldığı bir dönemde Suriye'deki geçiş sürecini ve yönetimi yakından izlediklerini belirten Rubio, Heyet Tahrir Şam'ın geçmişinin kendilerine pek güven vermediğini ancak ABD'nin ulusal çıkarlarına göre hareket edeceklerini aktardı.

Suriye'de DEAŞ'a karşı beraber mücadele ettikleri terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam edip etmeyecekleri sorusuna, "Evet, kesinlikle" yanıtını veren Rubio, DEAŞ'ın geçiş sürecinde yeniden canlanmaması için PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN SÜRECE BAKIŞI ÖNEMLİ"

Suriye konusunda aynı zamanda Türkiye'nin sürece bakışının da önemli olduğunu vurgulayan Rubio, "Şu anda Kürtler (PKK/YPG) konusunda oldukça hassas bir ateşkes durumu söz konusu ve bunun sürdürülmesi önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en hızlı şekilde ABD'deki yetki devri sürecini mevcut anlaşmaları ihlal etmek için bir fırsat olarak görmemesi gerektiği yönünde mesaj vermek önemli" diye konuştu.