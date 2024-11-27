Donald Trump'ın ekibi Lübnan ve İsrail ateşkesi hakında bilgilendirildi iddiası

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını açıkladı.
Ateşkes, bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girdi.
Ateşkesin ardından ABD merkezli bir gazete, yeni biri iddia ortaya attı.
"TRUMP, ATEŞKESTEN ÖNCE ŞARTLARI BİLİYORDU"
The Hill gazetesinin, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde; ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, Lübnan'da sağlanan anlaşmanın şartlarını anlatmak üzere Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle iki kez görüştüğü belirtildi.
MÜZAKERE SÜRECİNE DAHİL OLMADI
Toplantılardan ilkinin 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden hemen sonra yapıldığını aktaran yetkili, Trump'ın ekibinin, anlaşmaya varılmadan önceki son 24 ila 48 saat içinde de brifing aldığını ifade etti.
Yetkili, Trump'ın ekibinin, anlaşmaya karşı destekleyici yaklaşım sergilediğini ancak müzakere sürecine dahil olmadığını kaydetti.
ATEŞKES MÜZAKERELERİ
Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret etmiş, daha sonra İsrail'e geçmişti.
Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
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