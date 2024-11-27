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Donald Trump'ın ekibi Lübnan ve İsrail ateşkesi hakında bilgilendirildi iddiası

Donald Trump'ın ekibi Lübnan ve İsrail ateşkesi hakında bilgilendirildi iddiası Donald Trump'ın geçiş dönemi ekibinin, ateşkesin kararlaştırılmasından çok önce, anlaşmanın şartları ve uygulanması hakkında bilgilendirildiği ileri sürüldü.