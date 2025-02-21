Donald Trump'ın FBI Direktörlüğü adayı senatodan onay aldı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi şekillenmeye devam ediyor.

Başkanın bakanlık ve müdürlükler için aday gösterdiği isimler, Senato'da onay sürecinden geçiyor.

Senato bu defa, FBI Direktörlüğü adayı için toplandı ve oylama gerçekleştirdi.

51 OYLA ONAYLANDI

Senato'da yapılan oylamada, Trump'ın FBI Direktörlüğü için aday gösterdiği Kash Patel, 49 'hayır' oyuna karşılık 51 'evet' oyu alarak onaylandı.

TRUMP'IN SADIK MÜTTEFİKİ

Patel, Trump yönetimi sırasında Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığı'nda görev yapmış, Trump'a sadık bir isim olarak biliniyor.

Adaylığı sürecinde, FBI'ın siyasallaşabileceği yönünde endişeler dile getirilmişti.

TRUMP'IN KABİNESİ

Daha önce, Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Marco Rubio, Senato'dan oybirliğiyle onay alarak Trump kabinesinin ilk üyesi olmuştu.

Ayrıca, eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, İçişleri Bakanı olarak Senato'dan onay almıştı.

Savunma Bakanlığı için aday gösterilen eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth ise Senato'da 50'ye karşı 51 oyla onaylanarak göreve başlamıştı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü'ne aday gösterilen John Ratcliffe de Senato'dan onay alarak Trump kabinesindeki yerini almıştı.