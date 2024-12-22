Donald Trump'ın gelini ABD Senatosu için adaylıktan çekildi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ve senato adayları arasında sular durulmuyor.

Donald Trump'ın Gelini Lara Trump, bu ay Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) eş başkanlığından istifa etmişti.

Trump Ailesi'nin gelininin bu adımı, seçilmiş başkanın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Florida Cumhuriyetçisi Senatör Marco Rubio'nun yerine geçebileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Ancak Lara Trump, bu iddiaları sonlandıracak bir harekette bulundu.

GELİNİ SENATO ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Lara Trump, X'te paylaştığı bir gönderide, "yoğun düşüncelerinin ve birçok kişiden gelen teşviğin ardından" kendisinin adaylıktan çekilmesinin doğru olacağına inandığını ifade ederken, Rubio'nun 2026'da sona erecek 6 yıllık görev süresinin geri kalanında görev yapacak yeni kişiyi seçme konusunda Florida Valisi Ron DeSantis'e şans dilediğini söyledi.

"OCAK AYINDA DAHA BÜYÜK BİR DUYURUM VAR"

Lara Trump, X'te yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Hayatımızın en yüksek riskli seçiminde RNC eş başkanı olarak hizmet etmekten daha fazla onur duyamazdım. Ülkemizin ve Florida eyaletinin halkının bana gösterdiği inanılmaz destekten gerçekten onur duyuyorum. Ocak ayında paylaşacağım daha büyük bir duyurum olacak.

LARA TRUMP

Lara Trump, mart ayında Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi eş başkanlığına seçilerek, kayınpederi Donald Trump'ın başkanlık seçimleri sırasında parti üzerindeki nüfuzunu sağlamlaştırmıştı.

Eşi, Trump'ın oğlu Eric ve ağabeyi Don Jr. ile birlikte seçim öncesinde Cumhuriyetçi adayın en önemli kampanya temsilcilerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.