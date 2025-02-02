Donald Trump'ın gümrük vergisi kararına AB'den tepki

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçim kampanyalarında vadettiği gibi Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı açıkladı.

Trump'ın gümrük vergisi uygulama kararına AB Komisyonu’ndan tepki geldi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın hamlesi "tüm taraflar için incitici" olarak nitelendirildi.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ"

Açıklamada, "AB, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ÜRÜN ALIŞVERİŞİNİN HEPİMİZ İÇİN REFAH SAĞLAYAN BÜYÜK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ OLDUĞU KANITLANMIŞTIR"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin "cezalandırıcı" gümrük vergilerinin dünya ticareti üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Scholz, "Küresel mal ve ürün alışverişinin hepimiz için refah sağlayan büyük bir başarı öyküsü olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu mal ve hizmet alışverişini gelecekte de mümkün kılmamız önemlidir" dedi.

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni de gümrük vergileriyle tehdit etmişti.