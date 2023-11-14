Donald Trump'ın kız kardeşi Maryanne hayatını kaybetti 86 yaşındaki Maryanne'nin, kaldığı evde cansız bedeni bulundu. Maryanne, Donald Trump'ın 'yakın sırdaşı' olarak biliniyordu.

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın en büyük kız kardeşi yaşamını yitirdi.

Maryanne Trump Barry, pazartesi sabahı New York City'deki dairesinde ölü bulundu.

Ölüm nedeni bilinmiyor

86 yaşındaki Barry'nin ölüm nedeninin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Trump Ailesi'nin emlak işine girmeyen Barry, 1974'ten 1983'e kadar New Jersey'de ABD Başsavcılığı'ndaki iki kadın savcıdan biri olarak görev yaptı.

Barry, 1983 yılında dönemin Başkanı Ronald Reagan tarafından federal bölge yargıcı olarak aday gösterildi.

Maryanne Trump'ın hayatı

1999 yılında Barry, dönemin Başkanı Bill Clinton tarafından New Jersey, Delaware ve Pensilvanya'nın bazı kısımlarını kapsayan ABD Üçüncü Daire Temyiz Mahkemesi'ne atandı.

Maryanne Trump iki kez evlendi. David Desmond ile olan ilk evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. Ardından 2000 yılında hayatını kaybeden John Joseph ile dünya evine girdi.

Donald Trump'ın 'yakın sırdaşı'

Barry, 2016 yılında ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın "yakın sırdaşı" olarak biliniyordu.

Ancak Trump, bir radyo röportajında kız kardeşiyle "biraz farklı görüşlere sahip olduğunu" söyledi.

2024 seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı yarışında ön sıralarda yer alan Trump, kardeşleri Fred ve Robert'ı sırasıyla 1981 ve 2020'de kaybetti. Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump ise geçen yıl yaşamını yitirdi.

Trump'ın hayattaki tek kız kardeşi 81 yaşındaki Elizabeth Trump Grau eski bir bankacı olarak biliniyor.