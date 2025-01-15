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AA

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki en tartışmalı isimlerden bir olan Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth için ABD Senatosu'nda onay oturumu yapıldı.

Onay oturumu sırasında ilginç anlar yaşandı.

Askeri yeterliliklere sahip olup olmadığı tartışılan Hegseth, kendisine yönelik iddialara cevap verdi.

Oturumda konuşma yapan Hegseth de kendisine yönelik kamuoyundaki içki ve kadın düşkünlüğü suçlamalarının "sol görüşlü medya" tarafından düzenlenen karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu.

PROTESTO EDİLDİ

Saldırıların kendisiyle ilgili değil Trump'la ilgili olduğunu iddia eden Hegseth, bu saldırılara katlanmaya razı olduğunu, gerçeği ve itibarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Hegseth'in konuşması, salonda bulunan Filistin destekçisi protestocularca birkaç kez kesildi.

"GAZZE'DE BEBEK ÖLDÜRMEYİ NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ"

Kongre polisi tarafından dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Gazze'de bebekleri öldürmeyi ne zaman durduracaksınız? Utanın, gaziler evsiz, intihar ediyor, o paralara ihtiyacı var." diye bağırırken, bir diğeri ise "Sen kadın düşmanısın. Sadece o değil, Gazze soykırımını destekleyen Hristiyan Siyonistsin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra barış yanlısı Codepink adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, protestoları gerçekleştiren kişilerin "Barış için Gaziler" kuruluşundan üç eski asker olduğu bilgisi paylaşıldı.