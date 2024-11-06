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Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası Elon Musk'tan ilk açıklama

Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası Elon Musk'tan ilk açıklama Donald Trump'ın kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47’nci Başkanı seçilmesinin ardından sevinç paylaşımları da art arda geliyor. Trump'ın zaferi sonrası bir paylaşım da ABD'li milyarder Elon Musk'tan geldi.