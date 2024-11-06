Tüm dünya, ABD'de süren seçim sürecini yakından takip etti.
Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de dünyanın kaderini belirleyecek seçimlerde sona gelindi.
Oy verme işlemlerinin tamamlanması sonrası oy sayımlarına geçilirken Donald Trump'ın, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazandığı kaydedildi.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçimi önde götürmesi sonrası sevinç kutlamaları da gelmeye devam ediyor.
ELON MUSK'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
ABD’li milyarder Elon Musk, seçim sürecinde Donald Trump'a yönelik destekleri ile biliniyordu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47’nci Başkanı seçilmesinin ardından Elon Musk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Seçim sonuçlarının ardından Elon Musk, ilk paylaşımında "Gelecek fantastik olacak." ifadesine yer verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış