Donald Trump'ın vergi kararına tepkiler

AA

Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana verdiği kararlarla tepki toplamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen konuşması gece saatlerinde gerçekleşti.

Konuşmasına ABD'nin yeniden refaha kavuşacağını vurgulayarak başlayan Trump, ülkenin iş kaybını gidermeye başladığını ve fabrikaları işaret etti.

Donald Trump'ın yeni vergi kararları birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı.

Liderler, "Biz de önlem alacağız, Amerikalılar için hayat daha pahalı hale gelecek." ifadelerini kullandı.

"TEDARİK ZİNCİRİ İSTİKRARINI TEHLİKEYE ATACAK"

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtildi.

ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı, bunun uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiğine değinilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına "karşılıklılık" adı altında gümrük tariflerini yükselttiğine ancak bunun, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleri ile elde edilen çıkarlar dengesini ve ABD'nin de uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, ABD'ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etmesi ve ticaret ortaklarıyla farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde halletmesi çağrısında bulunuldu.

VON DER LEYEN: İLK ÖNLEM PAKETİNİ TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararına tepkiliydi. Von Der Leyen, "Çeliğe uygulanan gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamak üzereyiz." dedi.

Leyen, Trump'ın vergi kararının küresel ekonomi için darbe olduğunu belirtti. Milyonlarca kişinin çok kısa sürede bundan etkileneceğini aktardı.

KANADA: MÜCADELE EDECEĞİZ

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada'yı yeni vergi listesinin dışında bıraksa da çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin sürdüğünü hatırlatırken, "Buna karşı aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz." dedi.

Güney Kore'nin vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo, ticaret savaşının artık gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Hükümetin gereken önlemleri alması gerektiğini açıkladı.

İtayla Başbakanı Giorgia Meloni, "Ticaret savaşından kaçınmak için Amerika ile anlaşmak adına her şeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, "Mütekabiliyetin sağlanması için tüm olası adımları değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı. Kararın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

"AMERİKALILAR İÇİN MALİYETLER ARTACAK"

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington yönetiminin vergi kararının mantık temelinde olmadığını aktardı. "Vergiyle birlikte Amerikalılar için maliyetler artacak." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya şirketlerini ve çalışanları korumaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

ABD, ÇİN'E YÜZDE 34 GÜMRÜK TARİFESİ UYGULAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, söz konusu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışlarına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.