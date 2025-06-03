Donald Trump'ın yeni resmi portresi paylaşıldı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni resmi portresi, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden paylaşılarak kamuoyunun beğenisine sunuldu.

İkinci başkanlık dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trump, önceki portresini “yetersiz” bulduğunu sıkça dile getirmiş ve yeni bir portre için talimat vermişti.

"KARARLI VE GÜÇLÜ LİDERLİK"

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni portrenin Trump’ın “kararlı ve güçlü liderlik” imajını yansıtmayı amaçladığı belirtildi.

Portre, modern bir estetikle hazırlanmış ve Trump’ın kendine özgü tarzını vurgulayan detaylarla dikkat çekiyor.

OVAL OFİS'TE ÇEKİLDİ

Fotoğraf, Beyaz Saray’ın ikonik Oval Ofis’inde çekildi ve Trump’ın koyu renk takım elbise ile kendine güvenli bir pozda göründüğü ifade ediliyor.

Arka planda Amerikan bayrağı ve başkanlık mührü gibi semboller yer alırken, portrenin siyah-beyaz bir versiyonunun da paylaşıldığı görülüyor.

"DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORUZ"

Trump, yeni portresinin paylaşılmasının ardından Truth Social hesabından yaptığı kısa bir paylaşımda, “Bu portre, Amerika’yı yeniden büyük yapma misyonumuzu yansıtıyor. Daha iyisini hak ediyoruz!” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

ESKİ PORTRESİNİ BEĞENMİYORDU

Trump, Colorado eyaleti Meclis Binası’nda asılı olan önceki portresinin “kasıtlı olarak çirkin” çizildiğini iddia ederek kaldırılmasını talep etmişti. Truth Social’da, portrenin kendisini kötü gösterdiğini ve aynı sanatçının eski Başkan Barack Obama’yı daha başarılı resmettiğini savundu.

Kimse kötü bir resmini sevmez” diyen Trump, sanatçının yeteneğini kaybetmiş olabileceğini öne sürdü ve portrenin asılmamasını istedi. Colorado’daki bazı vatandaşların da bu konuda şikayetçi olduğu belirtildi.