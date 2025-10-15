Donald Trump'tan Hamas'a tehdit: Operasyonlar yeniden başlar

Hamas'ın 8 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından Çarşamba gecesi 2 cenazeyi daha teslim etti.

Teslim edilen 2 cenaze ile birlikte Hamas'ın elinde cenaze kalmadığı açıklandı. Diğer cenazelerin bulunup çıkarılabilmesi için özel ekipmanların gerekli olduğu belirtiliyor.

İSRAİL İNSANİ YARDIM KONUSUNDA ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

20 maddelik barış planının 4. maddesi, “İsrail bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonraki 72 saat içinde, tüm rehineler, hayatta olanlar ve vefat edenler, iade edilecektir.” şeklinde.

Netanyahu hükümeti ise cenazelerin teslim edilmemesini bahane ederek Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini ve Gazze'ye girmesi taahhüt edilen insani yardım TIR'larının yarı yarıya azaltılacağını söyledi.

TRUMP ABD BASININA KONUŞTU

Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump CNN International canlı yayınına telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Trump açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki askeri operasyonlara yeniden başlamasına izin vermeyi değerlendireceğini söyledi.

HAMAS'A "OPERASYON" TEHDİDİ

CNN muhabirinin "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna Trump, “Üzerinde düşünüyorum.” yanıtını verdi. “İsrail, benim bir sözümle yeniden o sokaklara döner. İsrail gidip onları darmadağın edebilir, bunu yapar.” dedi.

Trump, İsrail ordusunu ve Netanyahu yönetimini kastederek, “Onları zor tutuyorum. Bibi’yle (Netanyahu) bu konuda epey tartıştım.” diye ekledi.

Hayatta olan rehinelerin kurtarılmasının başlı başına önemli olduğunu belirten ABD Başkanı, “O 20 rehinenin kurtarılması her şeyden önemliydi.” dedi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

İsrail’in iddialarının ardından açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.