Medvedev: Dondurulmuş varlıklarımızın Ukrayna'ya verilmesini savaş sebebi sayarız

Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşında hedeflerinden taviz vermemesiyle Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya desteklerini artırıyor.

Savaş nedeniyle Avrupa'nın dondurmuş olduğu Rus varlıklarına el koyulması ve varlıkların Ukrayna için harcanması fikri, yakın zamanda AB ülkeleri arasında gündeme geldi.

Avrupa'nın bu planlarına cevap, eski Rusya Devlet Başkanı ve kimilerine göre mevcut Başkan Vladimir Putin'in varisi olan Rus yetkili Dmitriy Medvedev'den geldi.

"SAVAŞ SEBEBİ SAYARIZ"

Putin'in barış planını reddettiği haberinin yanında Medvedev'in ifadeleri, Fox Digital'da dikkat çekti.

Rus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Eğer meczup Avrupa Birliği, sözde ‘tazminat kredisi’ kisvesi altında Belçika’da dondurulmuş olan Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB üye ülkeleri için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte bir savaş sebebi olarak görebilir." açıklamasında bulundu.

AVRUPA RUS VARLIKLARINA EL KOYMAYI DÜŞÜNÜYOR

Avrupa Birliği, dondurduğu Rus varlıklarına el koymayı ve bunları Ukrayna'ya mali destek sağlamak için bir tür borç olarak akıtma fikrini değerlendiriyor.

Daha önce örneğine rastlanmamış bu hamle, medyada tartışmalara konu olurken bazılarınca Avrupa ülkelerinde varlık bulundurmanın güvenilirliğini kaybetmesi anlamına gelebileceği ve dünya ekonomisini kökten etkileyebileceği olasılıklarıyla değerlendiriliyor.