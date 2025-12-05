Yunanistan'da yolları kapatan çiftçiler ve polis arasında gerilim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan'da çiftçiler yollarda...

Tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı protestolar pazar gününden bu yana büyüyerek devam ederken yollar kilitlendi.

Protestoların ilk günü 30 Kasım'da, Larissa'nın Nikaia ve Platykampos köylerinde otoyola yaklaşmaya çalışan çiftçilerle Yunan polisi arasında çatışma yaşandı. Olaylarda 2 gösterici ile 2 iki polis yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis, Platykampos'ta 2, Nikaia kavşağında 1 olmak üzere toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bunun üzerine çiftçiler Larissa Adliyesi önünde yeniden toplanarak, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular, eylemlerin baskısını hafta boyunca artıracaklarını belirtti.

YOLLAR KİLİTLNEDİ

Eylemlerini genişleten çiftçiler, kapatılan ana yolları aşmak için ara yolları kullanarak Egnatia Otoyolu'na çıktı. Otoyolda trafik aksarken yolu açmak için yoğun müdahalede bulunan polisle çiftçiler arasında, zaman zaman gerginlik ve sürtüşmeler yaşandı.

Hafta başından bu yana devam eden eylemlerde her gün yeni yolların kapatıldığı, çiftçilerin hem trafiği hem de mal taşımacılığını yavaşlattığı bildirildi. Protestoların etkisi Türkiye sınırına kadar uzandı. İpsala-Kipi hattında zaman zaman tır geçişlerinde aksamalar yaşanıyor.

EYLEMLER SÜRECEK

Çiftçi birlikleri, hükümetle bir karar alınmadan önce pazar gününe kadar baskıyı artıracaklarını, ardından gelecek hafta için yeni yol haritası belirleyeceklerini açıkladı.