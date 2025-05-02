Donald Trump'tan Harvard Üniversitesi kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız

İHA

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Donald Trump, Truth Social platformunda açıklamada bulundu.

"VERGİ MUAFİYET STATÜSÜNÜ KALDIRACAĞIZ"

Paylaşımda, "Harvard'ın vergi muafiyet statüsünü kaldıracağız. Hak ettikleri bu." ifadeleri kullanıldı.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Harvard Üniversitesi Rektörlüğü ise üniversitenin vergi muafiyet statüsünün iptal edilmesinin hukuka aykırı olacağını ve bunun eğitim misyonunu tehlikeye atacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU

Trump yönetimi, göreve başladığı ocak ayından bu yana politikalarında değişikliğe gitmemeleri halinde fon kesintileriyle karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bazı üniversitelere uyarılarda bulunmuştu. Yönetimin temel talepleri arasında kampüslerde "antisemitizme" izin verilmemesi ve belirli azınlık gruplara yönelik "çeşitlilik" programlarına son verilmesi yer alıyordu.

Trump yönetimi, 11 Nisan'da Harvard Üniversitesi'ne mektup göndererek üniversite yönetiminde reforma ve yeniden yapılandırmaya gidilmesini talep etmişti.

60 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME BEDELİNİN DONDURULMASI KARARI

Üniversite ise 14 Nisan'da Trump yönetiminin "yönetim, işe alım ve kabul uygulamalarında kapsamlı değişiklikler" yapılması yönündeki taleplerini reddetmişti.

Trump yönetimi, bunun üzerine üniversiteye yönelik 2.2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulması kararı almıştı.

Harvard Üniversitesi ise geçtiğimiz hafta, hükümetin üniversiteye sağladığı fonları dondurmasını engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığını duyurmuştu.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI NOEM'DEN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada Harvard Üniversitesi'nin 30 Nisan'a kadar yabancı öğrenci vizesi sahiplerinin yasa dışı ve şiddet içeren faaliyetleri hakkında bilgi paylaşması gerektiğini, aksi takdirde uluslararası öğrencileri kabul yetkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.

TRUMP'TAN YAHUDİ ÖĞRENCİLERİ KORUMADA BAŞARISIZ KALMA SUÇLAMASI

ABD'de İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından üniversite kampüslerinde başlayan Filistin'e destek protestoları kısa sürede yayılmış, üniversitelerdeki eyleme katılan öğrenci ve akademik personele şiddet uygulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı.