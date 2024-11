Haberler



Dünya



Donald Trump'tan hileli oy çıkışı: New Mexico'yu kazandığımıza inanıyorum

Donald Trump'tan hileli oy çıkışı: New Mexico'yu kazandığımıza inanıyorum New Mexico'nun Albuquerque kentinde miting düzenleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, burada 2016 ve 2020'deki seçimlerde Demokratların New Mexico'daki oylarının hileli olduğunu öne sürdü.