Donald Trump'tan hileli oy çıkışı: New Mexico'yu kazandığımıza inanıyorum

AA

5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD seçimlerine sayılı günler kala eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki rekabet kızışıyor.

Adaylar mitinglerine hız verirken son olarak Donald Trump, New Mexico'nun Albuquerque kentinde miting düzenledi.

Mitinge ilişkin detaylar ise ABD basınında yer aldı.

"NEREDEYSE İKİ KEZ KAZANIYORDUK"

Buna göre, New Mexico'nun Albuquerque kentinde düzenlediği mitingde Trump, Latin seçmenler nezdindeki konumunu iyileştirmek için Demokrat eğilimli bu eyalette boy göstermeye karar verdiğini açık bir dille bildirdi.

Dikkat çeken açıklamasında Trump, 2016 ve 2020'deki seçimlerde Demokratların New Mexico'daki oylarının hileli olduğunu savunarak şu sözleri sarf etti:

Neredeyse iki kez (New Mexico'yu) kazanıyorduk ve size söyleyeyim, gerçeği bilmek istiyorsanız iki kez kazandığımıza inanıyorum.

8,3 PUAN GERİSİNDE KALMIŞTI

Donald Trump seçimlerde New Mexico'da, 2020'de Başkan Joe Biden'ın yaklaşık yüzde 11, 2016'da da Hillary Clinton'ın yaklaşık yüzde 8,3 puan gerisinde kalmıştı.