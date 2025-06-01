Donald Trump'tan Macron'a evlilik tavsiyesi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya liderlerine şaka malzemesi oldu....

Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı olan Vietnam'da, eşi ile kavga eden Macron, kameralar önünde tokatlandı.

Tüm dünyanın şahit olduğu ancak Fransa'nın 'şakalaşıyorlardı' diyerek reddettiği görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın diline dolandı.

MACRON'A EVLİLİK TAVSİYESİ VERDİ

Fox News muhabiri Peter Doocy, röportaj yaptıkları sırada Trump'a bu olayla ilgili "Dünya lideri olarak dünya liderine evlilik tavsiyeniz var mı?" diye sordu.

"KAPININ KAPALI KALMASINI SAĞLASIN"

Trump gülerek "Bundan sonra kapının kapalı kalmasını sağlasın" yanıtını verdi.

Bu tavsiyesi Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında kahkahalarla karşılandı.

Üç kez evlenen Trump, Macron hakkında "Bu iyi değildi. Onunla konuştum. O iyi durumda, ikisi de iyi insanlar" şeklinde yorumda bulundu.