Donald Trump'tan Putin ile görüşmesiyle ilgili açıklama

Dünya, tarihi görüşmeyi bekliyor...

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 15 Ağustos’ta bir araya gelmeyi planlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun yıllardan sonra ABD'ye ilk kez gidecek.

Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Putin ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmeden ümitli olduğunu ve bu savaşın bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin çok yapıcı geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini vurguladı.

"PUTİN'E 'SAVAŞI BİTİRMELİSİN' DİYECEĞİM"

ABD Başkanı, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuştu.

Konuşmasının bir yerinde Alaska yerine "Rusya'ya gideceğim" diyen Trump, daha sonraki ifadelerinde ise Putin'in Amerikan topraklarına geleceğini ve bunun "saygıdeğer" bir şey olduğunu dile getirdi.

Trump, Putin'le görüşmesinden ateşkes çıkmasını umduğunu vurgulayarak, bununla beraber görüşmeden ne çıkacağını ve Putin'in aklında ne olduğunu henüz bilmediğini kaydetti ve "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

"GÖRÜŞMEDEN SONRA ZELENSKY'İ ARAYACAĞIM"

Trump şöyle konuştu:

Görüşmenin ardından, önce Zelensky'i arayacağım, sonra Avrupalı liderlerle konuşacağım ve sonucu onlara aktaracağım. Bir sonraki görüşmede Zelensky ile buluşacağım ancak bu iki lider bir araya gelmeli. Benim de orada olmamı isterlerse olurum.



Putin'le görüşmemde parametreleri görmeye gidiyorum. Çıkışta 'iyi şanslar, bu kadar' diyebilirim. Bu işin çözülmeyeceğini söyleyebilirim. Ya da olumlu geçer ve ne tür bir anlaşma olabileceğini Zelensky ile Avrupalı liderlere aktarırım. Sonra anlaşmayı yapmak bana değil bu iki ülkeye kalmış. Ben ateşkesin olmasını istiyorum.

Putin'le görüşmesinden sonra Zelensky ile de görüşeceğine işaret eden Trump, sonunda bu iki liderin aynı odada buluşmasını ve anlaşmasını umduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın ciddi oranda toprağını işgal ettiğini anlatan ve Ukrayna'nın direnecek çok fazla gücü olmadığını savunan ABD Başkanı, "Bazı bölgelerin Ukrayna'ya geri verilmesini sağlamaya çalışacağız. İki ülke arasında (anlaşma olursa) toprak değişimi de olacak." değerlendirmesini yaptı.