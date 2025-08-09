Donald Trump ile Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini açıkladı.

Trump, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini ifade etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularına cevap veren Trump, "Vladimir Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" sorusunu, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yanıtlamıştı.

Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna, "Hayır" diye yanıt veren Trump, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum" demişti.