Donald Trump'tan yatırımcılara: Politikalarım asla değişmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta açıkladığı geniş kapsamlı ek gümrük vergilerinin ardından küresel piyasalardaki çalkantı devam ederken ABD'ye para yatırdığını söylediği yatırımcılara politikalarının asla değişmeyeceğini söyledi.

ZENGİN OLMAK İÇİN HARİKA BİR ZAMAN

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da şöyle yazdı:

Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ve büyük miktarlarda para yatıran çok sayıda yatırımcıya: Politikalarım asla değişmeyecek. Zengin olmak için harika bir zaman; her zamankinden daha zengin!