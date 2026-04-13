Donald Tump'tan Papa'ya tepki: Kendisini sevmiyoruz

İran savaşında barış ihtimali giderek zayıflarken, ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo arasındaki gerilim de yükselişe geçti.

Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarını artırarak barış çağrıları yapan Papa’ya, Trump’tan sert tepki geldi.

"ZATEN PAPA LEO'YU DA ÇOK SEVMEM"

Miami'de bir UFC (Ultimate Fighting Championship) karma dövüş müsabakasını izledikten sonra Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilere açıklama yapan Trump, "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan." ifadelerini kullandı.

Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, "Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat" ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo’nun "Trump yönetiminden duyulan korkudan" bahsettiğini öne süren Trump, "Covid-19 salgını döneminde kilisede ayin düzenledikleri için tutuklanan rahiplerin, papazların, Katolik kilisesinin ve diğer tüm Hristiyan örgütlerinin yaşadığı korkudan bahsetmiyor" eleştirisinde bulundu.

Papa 14. Leo’nun kardeşi Louis’i kendisine yönelik desteğinden dolayı daha çok sevdiğini vurgulayan Trump, "Çünkü Louis tam bir MAGA’cı (ABD’yi Yeniden Büyük Yap). O meseleyi anlıyor, Leo ise anlamıyor" dedi.

"ABD BAŞKANINI ELEŞTİREN BİR PAPA İSTEMİYORUM"

Papa 14. Leo’nun ABD karşıtı bir tutum sergilediğini ima eden Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ülkemize devasa miktarlarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller, uyuşturucu satıcıları ve caniler de dahil hapishanelerini bizim ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum"

"BEN BEYAZ SARAY'DA OLMASAYDIM, LEO DA VATİKAN'DA OLMAZDI"

Papa 14. Leo’nun göreve gelişini "şoke edici bir sürpriz" olarak niteleyen Trump, "Papa olmak için hiçbir listede yoktu. Kilise tarafından sadece Amerikalı olduğu için oraya getirildi. Çünkü Başkan Donald Trump ile başa çıkmanın en iyi yolunun bu olacağını düşündüler. Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı" dedi.

"KATOLİK KİLİSESİNE ÇOK FENA ZARAR VERİYOR"

Papa 14. Leo’nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf olmasının" içine sinmediğini kaydeden Trump, "Kiliseye gidenlerin ve din adamlarının tutuklanmasını isteyenlerden biri ve solcu bir ezik olan David Axelrod gibi Obama sempatizanları ile görüşmesi de öyle" eleştirisinde bulundu.

Trump, Papa 14. Leo’ya siyasetten uzak durma çağrısı yaparak, "Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı. Bu durum ona ve daha da önemlisi Katolik kilisesine çok fena zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

KENDİNİ HAZRETİ İSA'YA BENZETTİ

Trump, söz konusu açıklamalarını sosyal medya hesabında yineledikten kısa süre sonra dikkat çeken bir görsel paylaştı.

Yapay zekâ ile oluşturulan görüntüde Trump, arkasında Amerikan askerleri, savaş uçakları ve ABD bayrağı bulunan bir sahnede, kendisine dua eden kalabalığın önünde bir hastaya “şifa verirken” tasvir edildi.

Trump’ın daha önce de kendisini Papa olarak betimleyen bir görsel paylaşması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

"SAVAŞ ARTIK BİTSİN"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, dünkü vaazında "kendine ve paraya taptığın yetti, güç gösterisi yetti, savaş yetti" diyerek Trump'ın saldırılarını kınamıştı.

Papa daha önce de şöyle demişti:

"Bu durum dünyada daha fazla nefreti körüklüyor. Öyleyse masaya geri dönelim, konuşalım, barışçıl bir şekilde çözümler arayalım ve özellikle masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve bu devam eden savaşın kurbanı olmuş veya olacak birçok insanı hatırlayalım. Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, aynı zamanda insanlığın yapabileceği nefretin, bölünmenin, yıkımın bir işareti olduğunu hatırlatmak isterim."