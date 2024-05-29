Dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riski daha yüksek İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu..

AA

Bir dönem sadece marjinal gençliğin ve çılgın pop şarkıcılarının vücutlarını süsleyen dövmeler, artık birçok insanın bedenlerinin ayrılmaz bir parçası durumunda...

Ancak İsveç'te yapılan bir araştırma, vücutlarını dövmelerle süsleyen insanlar için kritik bir sonuç ortaya çıkardı..

Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.

Lenf kanserine yakalanma riski daha fazla

Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

Büyüklüğü ile risk arasında ilişki bulunmuyor

Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)