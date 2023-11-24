DSÖ, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "İnsani yardımların hareketini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Ghebreyesus, "Çok daha fazlasına ihtiyaç var" vurgusu yaptı.

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye saldırılara verilen geçici arayı değerlendirdi.

İsrail ile Hamas, esir takası konusunda mutabakata vardı. Gazze'de çatışmalara insani ara verildi.

DSÖ anlaşmadan memnun

Ghebreyesus, bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını ancak sivillerin daha fazla acı çekmemesi için kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen insani aranın başlamasına ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Kalıcı ateşkes çağrısı

"Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin yürürlüğe girmesini ve sağlık da dahil insani yardımların hareketini (Gazze'ye girişini) memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğru yönde atılmış bir adım ama çok daha fazlasına ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sivillerin daha fazla acı çekmemesi için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

Çatışmalara 'insani ara' verildi

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 'insani ara' verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)