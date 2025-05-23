DSÖ: Gazze'deki saldırılar sağlık sistemini çökertti

AA

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'deki saldırıların, sağlık sistemini çökmeye ittiğini bildirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımında "Gazze'deki yoğun askeri saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor." ifadeleri kullanan DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin en az yüzde 94'ünün hasarlı veya yok edilmiş durumda olduğu belirtildi.

"SADECE 19 HASTANE KISMEN GÖREV YAPABİLİYOR"

Paylaşımda, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 19'unun kısmen de olsa işlevsel durumda olduğuna işaret edildi.

"HASTANELER ASLA HEDEF ALINMAMALI"

Hastanelerin asla militarize edilmemesi ve hedef alınmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Saldırılar, tahliye emirleri ve artan düşmanlıklar nedeniyle son haftada 4 büyük hastane kapandı. Gazze'nin kuzeyi, neredeyse tüm sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Gazze'nin güneyinde kalan birkaç hastane bunalmış durumda ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Paylaşımda, Gazze için acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı da yapıldı.