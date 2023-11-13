DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi çalışmıyor DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastanenin günlerdir susuz kaldığını söyledi. Şifa'nın artık hastane işlevi görmediği belirtilirken, onlarca bebeğin ölüm tehlikesi altında olduğu uyarısı yapıldı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, ikinci ayında devam ediyor.

Sivil altyapı ve yerleşim yerlerinin vurulduğu saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı. Öldürülenlerin çoğunluğunu bebekler ve kadınlar oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki Şifa Hastanesi İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını söyledi.

"Artık hastane işlevi görmüyor"

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Şifa üç gündür susuz kaldı ve artık hastane işlevi görmüyor." dedi.

Çeşitli insani yardım grupları Associated Press'e verdiği demeçte, pazar günü hastaneyle iletişim kuramadıklarını söyledi.

Son jeneratörün de cumartesi günü yakıtının bitmesi nedeniyle, üç prematüre bebek ve diğer dört hasta hayatını kaybetti.

36 bebek ölümle karşı karşıya

DSÖ, 36 bebeğin ölüm riski tehdidiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Bu arada İsrail ordusu, prematüre bebekler için kuvözlere güç sağlayan acil durum jeneratörü için gece boyunca Şifa yakınlarına 300 litre yakıt yerleştirdiğini ve teslimatı hastane yetkilileriyle koordine ettiğini ileri sürdü.

Ameliyathane bölümünü vurdular

İsrail savaş uçakları, Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü bombaladı.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.

Hizmet dışı kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya aldığını aktardı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) üzerlerinde yoğun uçuşlar yaptığını belirten Kudra, sözlerini şöyle sürdürdü: