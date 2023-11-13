Netanyahu'nun Gazze planı: İsrail ordusunun baskın etkisi olacak Gazze'ye ilişkin ne planlandığını açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Filistin yönetimi başarısız oldu" dedi. Netanyahu, bölgede İsrail ordusunun baskın olması gerektiğini savundu.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin ağır bombardımana maruz bıraktığı ve binlerce sivil can kaybının yaşandığı Gazze ile ilgili konuştu.

Netanyahu, CNN'e verdiği demeçte, işgal sonrası planlara ilişkin ne yapmak istediğini anlattı.

"Gazze'de baskın İsrail ordusu şart"

Önceliklerinin “Hamas'ı yok etmek” olduğunu belirten Netanyahu, buna ulaşıldıktan sonra “terörizmin yeniden canlanmasını önlemek” için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

"Filistin yönetimi başarısız"

Bir sivil otoritenin Gazze’de “askerden arındırma” ve “radikallikten arındırma” konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim.

Yeniden yapılandırılmış 'sivil' otorite

Netanyahu, "aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını" dile getirdi.

ABD'den Netanyahu'ya mesaj

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programında yaptığı değerlendirmede şöyle demişti:

Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır.



Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)