DSÖ, İsrail'in Gazze'yi işgal planını değerlendirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor...

Can kaybının her geçen gün arttığı Gazze'de, gıda yardımlarının girişlerine de izin verilmiyor.

İsrail’in Gazze’yi işgal etme planı sonrası dünyadan tepkiler geliyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail’in planına değindi.

"GAZZE'NİN HER YERİNDE İNSANİ VE SAĞLIK DURUMLARI SON DERECE ÇOK KÖTÜ"

Ghebreyesus, "İsrail'in geçtiğimiz günlerde onayladığı Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırma planı endişe veriyor. Zaten Gazze’nin her yerinde insani ve sağlık durumları son derece kötü." dedi.

"İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL ETME PLANI ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

Gazze’ye gıda ve sağlık yardımlarının acil ve sınırsız bir şekilde ulaşması gerektiğini kaydeden DSÖ Genel Direktörü, "İsrail’in Gazze’yi işgal etme planı çok endişe verici ve gıda ve sağlık hizmeti eksikliği nedeniyle daha fazla çocuğu tehlikeye atıyor." dedi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelerde açlık ve gıda eksikliği nedeniyle 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle açlık sonucu ölenlerin sayısının 101’i çocuk 222’ye yükseldiğini bildirdi.