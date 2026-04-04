İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta "Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı" savunularak, hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

BEYRUT’UN GÜNEYİNE İSRAİL HAVA SALDIRISI

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine defalarca hava saldırısı düzenlediği, saldırılar sebebiyle Beyrut'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Dahiye bölgesinde İsrail saldırısı sonrasında hedef alınan yerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Haberlerde ayrıca İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrinin limanına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine sık sık saldırılar düzenliyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e, yaralı sayısının 4 bin 138'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.